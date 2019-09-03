Проживающих в селах Татарстана пенсионеров начали доставлять на обследование в медцентры

КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Проект по доставке сельчан старше 65 лет на обследования в медицинские центры начали реализовывать в Татарстане. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

29 августа комплексным центрам социального обслуживания населения региона передали автомобили для доставки сельчан старше 65 лет в медицинские организации Татарстана. Покупка автомобилей - часть реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", уточнили ранее в министерстве.

"Со вчерашнего дня в республике в полном объеме реализуется проект по доставке сельских пенсионеров старше 65 лет в медицинские центры для проведения обследований. С этой целью автопарк комплексных центров социального обслуживания населения Татарстана пополнился на 43 машины. Автотранспортные средства модели Lada Kub "Социальное такси" на базе Lada Largus приобретены на выделенные республике средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Первую группу людей будут доставлять в медучреждение к 8:00 мск. Специалисты социальных учреждений и медицинские организации заранее составили списки пожилых людей, определили маршруты и графики движения машин.

Каждый автомобиль в день сможет привозить в организацию 16 человек, в праздничные дни - 8 человек. Время поездки составляет от 35 минут до полутора-двух часов. Как уточнили в пресс-службе министерства, в Татарстане начитывается 43 муниципальных района, 98,7% населенных пунктов в них - сельские, там проживают 156,5 тыс. лиц старше 65 лет.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.