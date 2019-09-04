Форум нацпроектов будет проходить раз в два года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Посвященный национальным проектам форум будет проходить раз в два года. Точный список городов для проведения мероприятия после 2020 года будет определен позже, сообщил ТАСС в среду на полях Восточного экономического форума вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

"Это будет проходить периодически раз в два года и в разных городах. Первый город будет Казань в 2020 году, по остальным определимся позже. У нас много достойных городов для проведения форума", - сказал Чуйченко.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что Чуйченко направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, предложив отменить Красноярский экономический форум (КЭФ). Представитель премьера-министра Олег Осипов подтвердил наличие такого письма, отметив, что первый форум национальных проектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий - в 2021 году в Нижнем Новгороде.

Красноярский экономический форум начали проводить с 2004 года. Форум дважды проходил при участии премьер-министров России: Владимира Путина (2012) и Дмитрия Медведева (2013).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.