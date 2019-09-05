Топилин назвал причину падения рождаемости в России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Число новорожденных в России будет снижаться еще долгие годы из-за низкой рождаемости в 1990-е годы. Численность мужчин и женщин в репродуктивном возрасте значительно сократилась, соответственно, количество рождений будет тоже меньше, сообщил в четверг ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По данным Росстата, рождаемость в России за январь-июнь 2019 года увеличилась только в двух российских регионах: в Москве на 5,9% и Карачаево-Черкесии на 4,7%. В целом по стране за первые полгода рождаемость сократилась на 8,1%.

"Скорее всего, рождаемость в абсолюте будет падать еще долгие годы. Если брать макропоказатели, то с учетом снижения рождаемости с середины 1990-х число женщин с 2011-2012 года до 2033-2035 года сокращается практически на 25-30%. Это те, кто уже родились. В абсолюте численность и мужчин, и женщин сокращается: они будут рожать меньшее количество детей. Поэтому в абсолютном выражении количество рождений будет падать", - пояснил министр.

Топилин уточнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения суммарного коэффициента рождаемости - среднего числа рождений для одной женщины. К 2024 году, согласно показателю нацпроекта "Демография", он должен достичь 1,7. По итогам 2018 года он составил 1,58.

"Практически пять лет доходы стагнируют, а реальные зарплаты немного растут. Очень важно, чтобы общая экономическая ситуация закрепилась, и доходы начали расти. Чтобы люди почувствовали этот плюс. Решения по детским пособиям, о бессрочном периоде ипотеки в 6% для семей, материнский капитал, обеспечение местами в детских садах и яслях, программы по обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, - мы постоянно расширяем меры в надежде на то, что [негативный] тренд мы переломим", - подчеркнул министр.

Он напомнил ситуацию, сложившуюся после 2007 года, когда растущие реальные доходы населения и меры по поддержке рождаемости, в том числе введение материнского капитала, "вытолкнули количество рождений, и мы за очень короткий промежуток времени достигли беспрецедентных результатов, когда суммарный коэффициент рождаемости был выше 1,77".

О проекте

Нацпроект "Демография" рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - Топилин.

ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.