В Чечне открылся первый виртуальный концертный зал

ГРОЗНЫЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Первый в Чечне виртуальный концертный зал открылся прямой трансляцией из концертного зала им. П. И. Чайковского в Москве. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова начал выступление с исполнения концерта для виолончели с оркестром ре минор.

"Сегодня у нас презентация первого в республике виртуального концертного зала, оснащенного современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом. Это знаковое событие в культурной жизни республики. Такой формат позволит желающими стать зрителями известных на весь мир коллективов, познакомиться с культурной жизнью Москвы, Санкт-Петербурга", - рассказала ТАСС Тамара Денильханова, директор государственной филармонии имени А. Шахбулатова, на базе которой заработал виртуальный концертный зал.

Симфонический оркестр под дирижерством Тимура Зангиева исполнил шесть концертов, в том числе для скрипки и фортепиано. Сами того не зная, артисты сорвали бурные аплодисменты в концертном зале Грозного, который в этот вечер был полностью заполнен.

"Мы с подругой хоть и редко, но ездим специально в Москву для того, чтобы послушать классическую музыку в исполнении этих коллективов. Сначала скептически отнеслись к такому формату, но сейчас прямо в восторге. Будем следить за афишей и обязательно придем на следующий", - поделилась жительница Грозного Луиза Касаева.

В рамках национального проекта "Культура" планируется создание до 2024 года виртуальных концертных залов в 500 городах. Согласно паспорту нацпроекта, в рамках федерального проекта "Культурная среда" уже к 1 декабря 2019 года в России должно быть создано 80 виртуальных концертных залов. Создание виртуальных концертных залов предполагает обеспечение региональных и муниципальных учреждений культуры к высокоскоростному доступу в интернет, их оснащение техническим и технологическим оборудованием, а также регулярное проведение трансляций филармонических концертов.