Медикам в Башкирии выплатили 12 млн рублей премий за выявление рака на ранней стадии

УФА, 5 сентября. /ТАСС/. Врачи и фельдшеры в Башкирии выявили более 1650 случаев онкозаболеваний начальной стадии за семь месяцев 2019 года, за это им выплачено по 5 тыс. рублей премий по нацпроекту "Здравоохранение". Общая сумма выплат медикам составила 12 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба главы Башкирии.

"В бюджете республики на эти цели было заложено 30 млн рублей. Причем, 12 млн рублей уже выплачено, то есть выявлено более 1650 случаев онкозаболеваний за период с января по июль 2019 года", - говорится в сообщении.

Указ о выплате премий за раннее выявления онкозаболеваний в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал в мае этого года. Премия за каждый подтвержденный случай заболевания составляет 5 тыс. рублей. По данным регионального Минздрава, новообразования являются одной из основных причин смертности в Башкирии (14,6%), за пять лет этот показатель вырос почти на 23%. Чаще всего люди умирают от злокачественного образования в легких, молочной и поджелудочной железах, кишечнике, желудке.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.