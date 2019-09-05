На дорогах Дагестана к 2024 году установят 110 камер фиксации нарушений ПДД

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана до 2024 года в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" установят 110 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагает установку до 2024 года 110 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения в Дагестане", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из них 32 камеры планируется установить в текущем году. "Установка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения положительно повлияет на динамику снижения количества ДТП в республике", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что в рамках данного федерального проекта на автодорогах регионального или межмуниципального значения Дагестана также планируется установить 7 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, один из которых будет установлен в этом году.

"Общий объем финансирования проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" до 2024 года составит 569 млн рублей из бюджета Республики Дагестан. На 2019 год объем финансирования мероприятий проекта составляет 109 млн рублей. Федеральное финансирование не предусмотрено", - заключил представитель министерства.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ.

В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, до 85% увеличена доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.