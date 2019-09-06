Кубань может не успеть перейти на новую систему обращения с мусором до конца 2019 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край может не успеть завершить переход на новую систему обращения с коммунальным мусором до конца 2019 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

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Вчера в Краснодарском крае прошло совещание с участием генерального директора РЭО Дениса Буцаева и заместителя губернатора региона Анатолия Вороновского, на котором обсуждался переход Кубани на новую систему обращения с отходами. Краснодарский край - один из восьми регионов, которые только частично запустили реформу на своей территории, по данным РЭО. Между тем до конца 2019 года все субъекты РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга должны перейти на новую систему.

"В рамках совещания мы обсудили с коллегами два сценария дальнейшей работы. Первый подразумевает сохранение действующей территориальной схемы, утверждение региональных операторов в трех кластерах, где ранее их не было, а также установление тарифа и нормативов накопления для действующих региональных операторов, в большинстве из оставшихся восьми кластеров. Этот сценарий позволит реализовать требования реформы до конца текущего года. Второй сценарий, по его словам, предполагает разработку новой территориальной схемы в регионе, проведение новых конкурсов по выбору региональных операторов. Этот алгоритм позволит перейти на новые рельсы реформы только в середине следующего года", - процитировали в сообщении Буцаева.

Вороновский заявил, что Краснодарский край попробует реализовать первый сценарий, чтобы уложиться до конца 2019 года. Проблемы с переходом на новую систему обращения с отходами в Краснодарском крае сводятся к двум основным факторам: во-первых, текущая схема вывоза мусора в регионе содержит изъяны, и ее надо дорабатывать. Во-вторых, территория края поделена на 11 зон работы региональных операторов, некоторые их них слишком малы, чтобы сделать окупаемой работу компаний.

Реформа в России

Всего в России к настоящему моменту, по данным РЭО, полностью на новую систему обращения с отходами перешли 66 из 85 субъектов РФ. 11 регионов РФ вообще не вошли в реформу мусорной отрасли: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Остальные субъекты на своей территории новую систему запустили частично. При этом только Москва и Санкт-Петербург имеют исключительное право не вступать в реформу до 2022 года, а остальным предстоит завершить необходимые процедуры до конца 2019 года.

Реформа мусорного рынка стартовала в РФ с 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.