Поставки пианино отечественного производства начались в Самарскую область по нацпроекту

САМАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Школы искусств Самарской области начали получать пианино фабрики "Аккорд" по национальному проекту "Культура". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

"До конца этой недели 55 детских школ искусств в 18 муниципальных районах получат 55 пианино отечественного производства", - говорится в сообщении.

Поставляемые пианино производятся на петербургской фабрике "Аккорд", которая является одним из основных исполнителей федерального проекта, реализуемого по указу президента РФ Владимира Путина. Помимо пианино, запланирована поставка в регион музыкальных инструментов на сумму в 50 млн рублей, в том числе струнных, духовых, баянов. При этом все поставляемые инструменты отечественного производства.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подобные масштабные поставки музыкальных инструментов в регион происходят впервые.

"Проблема обновления парков инструментов назрела давно. Когда мы говорим о необходимости качественного предпрофессионального образования, то это невозможно сделать без качественных музыкальных инструментов. Конечно, это большой шаг вперед, и национальный проект дает нам широкие возможности", - сказал он.

Федеральный проект "Культурная среда" нацпроекта "Культура" предусматривает, что до конца 2019 года детские школы искусств в регионах РФ будут оснащены 900 пианино отечественного производства по совместной программе Минпромторга и Минкультуры.