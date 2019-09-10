Медведев обсудит в программе "Диалог" пути достижения целей развития страны

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит в среду в прямом эфире программы "Диалог" с бизнесменами и экспертами планы правительства по достижению национальных целей развития.

"Дмитрий Медведев в прямом эфире программы "Диалог" обсудит с бизнесменами и экспертами, как правительство намерено достичь национальных целей развития", - сообщили в пресс-службе кабмина, добавив, что участники программы поговорят, в частности, о достижении национальных целей в области экономики, социальной сфере и цифровом развитии. Программа выйдет на телеканале "Россия-24" в 12:00.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

По мнению Медведева, реализация национальных проектов со временем ускорится. "В этом году мы на это (старт национальных проектов) много сил потратили, но понятно, что все только начиналось и деньги очень большие, и механизмы с "родимыми пятнами" прошлого были заточены на абсолютно другую ситуацию, - сказал он в июле на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России". - Сейчас этот механизм раскочегарили". "Я исхожу из того, что больше такого времени не потребуется", - добавил премьер.

"Диалог" - совместный проект пресс-службы правительства РФ и телеканала "Россия-24". Программа выходит с февраля этого года. За это время в ней приняли участие 11 министров и вице-премьеров. Их собеседниками стали главы крупных компаний и деловых ассоциаций.