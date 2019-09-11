Власти привлекут бизнес к участию в работе первого в России Агробиотехнопарка под Рязанью

РЯЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Рязанской области ведет переговоры с ведущими предприятиями региона об участии в проектах презентованного летом первого в стране Агробиотехнопарка, созданного для реализации задач нацпроекта "Наука". Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Николай Любимов: быть губернатором не так привлекательно, как многим кажется

Презентация агробиотехнопарка для внедрения передовых разработок в сфере АПК состоялась 19 июля вблизи села Подвязье Рязанской области. Парк создан на базе Федерального научного агроинженерного центра ВИМ по нацпроекту "Наука".

"С нашими ведущими предприятиями уже обсуждаем участие в Агробиотехнопарке - это разрабатывающее беспилотную технику конструкторское бюро "Аврора Роботикс", крупные холдинги "Ока Молоко", "Русская аграрная группа", "Авангард", "Окское", компания "Рязаньагрохим", - отметил глава региона.

Как уточнил Любимов, после запуска Агробиотехнопарка регион стал участником всех 12 нацпроектов. Агробиотехнопарк создан для трансфера научных исследований и разработок в агросектор. Планируется, что на территории парка появятся объекты промышленного производства, модульные фермы и хозяйства, в том числе цифровая молочная ферма и "умные" теплицы, лабораторные комплексы, сертификационный центр, опытные полигоны для проведения испытаний техники.

"Первый опыт внедрения беспилотников в реальную работу ожидается при участии "Аврора Роботикс" и их проекта "АгроБот", это беспилотный трактор. Его использование позволяет автоматизировать значительную часть полевых работ, сделать их быстрее и точнее, исключив человеческий фактор. Сейчас ведутся полевые испытания опытных образцов на земельных участках, принадлежащих одному из сельхозпредприятий. Думаю, скоро представим результаты общественности", - добавил губернатор.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Срок реализации - до 2024 года включительно. Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Требуется создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям.