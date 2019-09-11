Более 350 волонтеров регионов Юга и Поволжья собрались на форуме "Добро на Юге"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Более 350 волонтеров из 22 регионов Южного и Приволжского федеральных округов (ЮФО и ПФО) приехали в Ростов-на-Дону на окружной форум "Добро на Юге", который проводится в рамках реализации нацпроекта "Образование". Об этом в среду ТАСС сообщила руководитель директор Донского волонтерского центра Кристина Канская.

"Всего у нас 353 человека из Южного и Приволжского федеральных округов - 22 региона. Три дня мы здесь собираемся, сегодня у нас пленарная дискуссия, площадки, идет параллельно защита полуфиналистов, воркшопы, в течение трех дней будет прокачка по трем направлениям: "Лидер", "Эксперт" и "Профессионал", - сказала она.

Как рассказала представитель ростовских волонтеров, форум организован Росмолодежью и "Роспатриотцентром" вместе с комитетом по молодежной политике Ростовской области и Донским волонтерским центром. "Мы предоставляем площадку и во взаимодействии показываем, конечно, наш родной донской край", - отметила Канская.

Организаторы подготовили для волонтеров тренинги, панельные дискуссии и специальную культурную и образовательную программу. Накануне волонтеры приняли участие в реставрации одного из старинных объектов архитектуры в центре Ростова-на-Дону в рамках фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Кроме того, волонтеры изготовили образцы посуды в гончарной мастерской "Твоими глазами", которые затем передадут в социальные учреждения.

"В рамках полезной программы форума "Добро на Юге" прошла открытая театральная презентация волонтерского проекта "Премьера" (работа с подростками и молодежью группы риска средствами искусства и культуры). На малой сцене театра им. М. Горького состоялся показ музыкального спектакля С. Пахомовой "Бабий бунт: новости из станицы" с участием подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета", - рассказал ТАСС координатор волонтерского профилактического проекта "Премьера" Александр Чуваев.

Гостями спектакля стали не только участники форума "Добро на Юге", но и воспитанники реабилитационных центров, детских домов, а также несовершеннолетние, находящиеся на различных видах профилактического учета.

Лучшие проекты со всего Юга и Поволжья

Среди участников форума - почти 200 полуфиналистов окружного Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". О проекте, с которым на полуфинал приехали участники из Удмуртии, рассказала одна из них Алена Соколова. В сельской библиотеке в 8 км от удмуртского города Сарапула появилась сенсорная комната и пространство, на котором можно проводить занятия с детьми, и волонтеры решили организовать там инклюзивную площадку.

"Игровая площадка для всех, но доступная для инвалидов в том числе, таких площадок даже в городе нет. У нас такой проект - наполнить ее событиями, проводить занятия с детьми на этой площадке, помогать развиваться, освобождать мам от этой заботы, с мамами тоже заниматься, и при помощи автоволонтеров [волонтеров на автомобилях] помогать детям приезжать на эту площадку", - уточнила участница форума.

Роспатриотцентр проводит окружные форумы по добровольчеству в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Организаторами выступают ФГБУ "Роспатриотцентр", Федеральное агентство по делам молодежи, органы исполнительной власти субъектов проведения.

Конкурс "Доброволец России" проходит в девятый раз. В проекте могут принимать участие лица старше 8 лет. Победители будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который пройдет в конце года в Москве. Лауреаты получат грант в размере до 2 млн рублей на развитие своих добровольческих инициатив.