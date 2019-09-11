Минпромторг допустил необходимость увеличения ставки экологического сбора в России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ допускает необходимость увеличить ставки экологического сбора в рамках реформирования института расширенной ответственности производителя. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, отвечая на вопросы ТАСС.

Экологический сбор - это часть института расширенной ответственности производителя, который подразумевает, что предприятия, выпускающие на российский рынок товары, должны отвечать за их упаковку, вышедшую из оборота. Аналогичные структуры существуют в Европе и позволяют развивать инфраструктуру раздельного сбора коммунальных отходов.

"Любое решение должно быть просчитано. Да, действительно, надо увеличивать норматив утилизации. Наверное, придется увеличивать и ставку экологического сбора. Но все нужно просчитывать, чтобы это не легло слишком большой нагрузкой на предприятия", - сказал Евтухов.

Расширенная ответственность производителя в РФ появилась с 2014 года и была до сих пор нерабочей структурой, по мнению участников рынка, из-за низких нормативов утилизации и ставки экологического сбора. В августе 2019 года межведомственная рабочая группа при Минприроды РФ предложила довести норматив до 100% и пересчитать ставку экосбора так, чтобы она учитывала затраты на сбор, накопление, транспортировку и утилизацию отходов от различных групп товаров.

Так, норматив утилизации (переработки) в РФ, например, на тару из гофрокартона в 2019 году составляет 35% (в 2020 году вырастет до 45%), на бумажную упаковку - 15% (20% в 2020 году), на полимерную упаковку - 15% (20% в 2020 году). То есть, если производитель газировки выпустил на рынок России 20 тыс. бутылок в 2019 году, то он должен будет самостоятельно переработать, отдать на утилизацию или заплатить экосбор только за 15% этого объема. Причем ставка сбора из расчета за 1 т для тары из гофрокартона составляет почти 2,4 тыс. рублей, для бумажных пакетов - около 2,4 тыс. рублей, для полимеров - 3,8 тыс. рублей. Экосбор уплачивается только за ту часть продукции, которая должна была быть утилизирована, согласно нормативу.

Донастройка расширенной ответственности производителя в России - один из инструментов реформирования системы обращения с коммунальным мусором в стране. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология" и привязаны к доле перерабатываемых отходов: например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.