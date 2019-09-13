Главные внештатные специалисты Минздрава в течение недели ответят на вопросы россиян

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ запускает с 16 сентября прямые линии главных внештатных специалистов министерства, которые в течение недели ответят на вопросы всех желающих о работе системы здравоохранения в стране, объявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, завершая прямой эфир "Министр на связи", в рамках которого отвечала на вопросы россиян.

Все вопросы, на которые министр не успела ответить в рамках прямого эфира, будут освещены на следующей неделе главными внештатными специалистами Минздрава России в эфирах на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Всю следующую неделю ведущие эксперты, главные специалисты Минздрава по своим направлениям будут продолжать отвечать на вопросы россиян в онлайн-режиме посредством портала "Будущее России" и социальной сети "Одноклассники". Поступившие вопросы будут сгруппированы по специализациям", - сказала она.

Министр также добавила, что все вопросы, которые поступили в пятницу на прямую линию, будут рассмотрены, и по ним будут подготовлены детальные ответы, а также оказана необходимая помощь обратившимся. "Очень много вопросов по онкологии, по лекарственному обеспечению, по состоянию первичного звена здравоохранения и по другим направлениям. Наши главные специалисты обязательно будут в контакте", - сказала она.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, с 16 по 20 сентября совместно с информационным порталом "Будущее России. Национальные проекты" при поддержке социальной сети "Одноклассники" состоится ряд тематических эфиров, в рамках которых главные внештатные специалисты Минздрава России обсудят самые актуальные вопросы здравоохранения и ответят на вопросы, поступающие из всех регионов России.

В частности, для каждого дня недели будет отведена отдельная тема. "Понедельник - онкология, вторник - обязательное медицинское страхование и государственные гарантии, среда - первая помощь, четверг - заболевания сердечно-сосудистой системы, пятница - охрана материнства и детства", - сообщили в министерстве.