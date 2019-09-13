Обновленную схему обращения с отходами Петербурга утвердят до конца 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют до конца 2019 года утвердить обновленную территориальную схему обращения с отходами - ключевой документ для отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проект также будет содержать показатели нацпроекта "Экология", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Правительство Ленинградской области согласовало в июле 2019 года обновленную версию территориальной схемы обращения с отходами и ожидает завершения аналогичных работ со стороны петербургских властей для их синхронизации. Обновленные территориальные схемы необходимы регионам для выполнения задач национального проекта.

"Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга планирует утвердить обновленную территориальную схему обращения с отходами до конца 2019 года <…> Процесс утверждения актуализированной территориальной схемы будет включать в себя общественные обсуждения проекта. Документ также рассмотрят федеральные органы исполнительной власти, в том числе Росприроднадзор, после чего направят свои замечания и предложения по проекту", - сказал собеседник агентства.

Территориальная схема содержит информацию о всех местах и совокупных объемах образования мусора в городе, видах и классах опасности, а также актуальный список предприятий, занимающихся переработкой ТКО. Новая версия документа также включает требования, обозначенные в федеральном проекте "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". В соответствии с утвержденными значениями, к 2021 году в Санкт-Петербурге планируется перерабатывать 38,4% образуемых на его территории ТКО, к 2024 - 48,7%, а к 2030 году выйти на их 100-процентную переработку, уточнили в пресс-службе профильного комитета.

Достигнуть обозначенных показателей планируется за счет модернизации существующих мощностей по механизированной переработке отходов, расположенных на двух производственных площадках будущего регионального оператора по обращению с отходами - "Завода МПБО-2". К 2024 году производственные мощности предприятий планируется увеличить с текущих 420 тыс. до около 2 млн тонн отходов в год. Это, по оценкам властей, позволит полностью обеспечить город, с ежегодным объемом образования ТКО на уровне 1,7 млн тонн, необходимыми мощностями по переработке отходов. "Город ставит перед собой задачу ежегодно сокращать объемы прямого полигонного захоронения, обеспечивая, таким образом, экологическую безопасность своих жителей и жителей Ленинградской области", - уточнил представитель комитета по благоустройству.

Как рассказал агентству председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый Крест" Юрий Шевчук, достигнуть 100-процентной переработки отходов, образуемых в Петербурге, возможно и к 2025 году. "За шесть лет в городе возможно построить завод по комплексной переработке ТКО. Остатки отходов, которые остаются после их переработки на предприятиях "МПБО-2", все равно требуют захоронения, но существуют технологии, которые позволяют перерабатывать "хвосты", например, в искусственный грунт, совершенно безопасный для окружающей среды, или в искусственный камень".

Синхронизация параметров с Ленинградской областью

Заместитель начальника управления по обращению с ТКО Ленинградской области Алексей Пименов подтвердил агентству полную готовность региона к синхронизации собственной новой территориальной схемы с аналогичным документом Санкт-Петербурга и ожидает его утверждения.

"Данные, которые в ней отражены, приняты нами к сведению, и мы будем учитывать их при корректировке нашей территориальной схемы", - сказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. Предыдущие версии территориальных схем обращения с отходами Санкт-Петербурга и Ленинградской области были одобрены еще в конце 2016 года.

Власти Ленинградской области выражают обеспокоенность решением петербургской стороны воспользоваться правом отсрочки ввода новой системы обращения с отходами с 1 января 2019 года до 1 января 2022 года. Таким правом наделены города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург. Переход будет осуществляться поэтапно.

Как ранее заявлял губернатор области Александр Дрозденко, перенос сроков утверждения новой системы обращения с отходами в Петербурге будет препятствовать региону контролировать размещение городских отходов на своей территории. Это, по его оценкам, приведет к росту числа стихийных свалок. В свою очередь правительство Санкт-Петербурга заинтересовано в поиске более финансово выгодных условий размещения отходов, стараясь диверсифицировать мусорные потоки, сконцентрированные сегодня на Ленинградской области, отмечает председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый Крест".

По мнению Шевчука, мусорная реформа действительно снижает риски возникновения несанкционированных свалок. "Сегодня производитель мусора заключает договор по вывозу ТКО с перевозчиком, а не с полигоном напрямую, что провоцирует некоторых перевозчиков не довозить мусор до полигонов или заводов по переработке. Региональный оператор, в свою очередь будет контролировать как работу перевозчиков, так и работу полигонов, таким образом, клиент заключает договор с конечным получателем".

Ленинградская область уже частично перешла на новую систему обращения с ТКО. С 1 апреля 2019 года региональный оператор приступил к работе в Приозерском районе, с 1 июня - в Выборгском, с 1 июля - в Лужском. На основе пилотных районов планируется осуществить постепенный переход на всей территории региона не позднее 1 ноября 2019 года.