В горных селах Ингушетии до конца года появятся две новые амбулатории

МАГАС, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца года построить в двух горных селах Джейрахского района амбулатории в рамках нацпроекта "Здравоохранение", рассказал ТАСС глава района Ахмед Льянов.

"У нас строятся две амбулатории в горных селах Джейрах и Армхи в рамках нацпроекта "Здравоохранение". До конца этого года все работы по строительству объектов будут завершены, а амбулатории сданы в эксплуатацию", - сказал Льянов.

По его словам, в одном из сел эта амбулатория станет первой, а в другом - будет построена на месте ветхой.

"В Джейрахе амбулатория строится на месте старой, которая была уже ветхой и построенной еще в 1960-х годах. А в селе Армхи эта амбулатория станет первой, мы решили построить ее там, поскольку у нас в этом поселении появились многоквартирные дома, еще рядом курортный комплекс "Армхи", на базе которого летом отдыхает до 200 детей, также круглогодично туда приезжают туристы. Чтобы, как раньше, не было необходимости жителям и гостям селения ездить в случае чего в районную больницу", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.