Автопробег мусоровозов в поддержку реформы мусорной отрасли финишировал в Геленджике

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Колонна из трех мусоровозов, сопровождаемая легковыми машинами, въехала сегодня в Геленджик, завершив маршрут автопробега в поддержку реформы отрасли обращения с отходами в РФ, сообщил корреспондент ТАСС.

"Мы только приехали, но уже успели искупаться [в море]. Не то чтобы сильно устали, но сама по себе дорога непростая, ехали долго", - рассказал ТАСС руководитель группы водителей Алексей Олин.

Автопробег стартовал 5 сентября из подмосковных Люберец. За 11 дней машины преодолели 2 тыс. км и останавливались в пяти городах: 7 сентября они были в Тамбове, затем 10 сентября - в Липецке, 11 сентября - в Воронеже, 13 сентября - в Белгороде, 15 сентября - в Ростове-на-Дону. В них прошли плоггинг-забеги (когда участники соревнования убирают мусор на скорость), лекции, выставки и совещания с представителями местных властей, рассказали ТАСС в пресс-службе организаторов заезда - ассоциации "Чистая страна". Во всех мероприятиях автопробега поучаствовали около 30 тыс. человек.

Так, в Тамбове прошла отраслевая конференция, на ней выступали заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения отходов производства и потребления Минприроды РФ Владислав Ландсберг, представители Российского экологического оператора и исполнительный директор регионального оператора Тамбовской области - Тамбовской сетевой компании (ТСК) Валерий Каширский.

В Воронеже в рамках автопробега открыли лабораторию экологического мониторинга в Воронежском государственном университете. С ее помощью ученые рассчитывают оценить влияние несанкционированных свалок, расположенных в области. По словам ректора вуза Дмитрия Ендовицкого, это единственная подобная лаборатория в Черноземье. Ее данные будут публиковаться открыто на сайте университета.

Автопробег повторится

В "Чистой стране" также подвели итоги плоггинг-забегов: больше всего мусора во время соревнований собрали в Тамбовской области - 525 кг, а меньше всего - в Воронеже - 122 кг. Еще один плоггинг-забег пройдет 17 сентября в Геленджике. По словам исполнительного директора "Чистой страны" Руслана Губайдуллина, регионы стали перехватывать инициативу с такими эстафетами и проводить их самостоятельно.

Он добавил, что формат автопробега себя оправдал и понравился участникам. Его планируют повторить в 2020 году. "Будем решать, в какую сторону двигаться, может быть, на восток. [В этот раз] особенно всем понравилась образовательная программа. А в четырех регионах операторы "стали ближе" к общественности - они передали артефакты, найденные на мусоросортировках в краеведческие музеи", - рассказал Губайдуллин ТАСС.

Реформа мусорной отрасли началась в России с 1 января 2019 года. Она призвана сделать отрасль цивилизованной и прозрачной. Целевые показатели изменения системы отражены в национальном проекте "Экология" на 2019-2024 года.

По данным на сентябрь, в реформу не вошли 11 регионов: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, а также Москва и Санкт-Петербург, которые имеют право отложить переход на новую систему до 2022 года. Еще восемь субъектов запустили реформу только частично: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области и Республика Марий Эл.