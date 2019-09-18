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Эксперт Минздрава: скорая по экстренному вызову должна приезжать в течение 20 минут

Член профильной комиссии по первой помощи Минздрава Алексей Старков отметил, что, если бригада не укладывается во временной норматив, ответственность должен нести главный врач подстанции скорой

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бригада скорой помощи должна приехать по экстренному вызову в течение 20 минут, сообщил заместитель начальника центра учебно-методической работы Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России, член профильной комиссии по первой помощи Минздрава России Алексей Старков в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Нормативно закреплено время прибытие бригады скорой помощи в экстренных случаях не позже чем за 20 минут. <…> Экстренный случай - это когда существует угроза для жизни человека, если ее не ликвидировать в первые минуты, он погибает", - сказал Старков.

Он отметил, что, если бригада не укладывается во временной норматив, ответственность должен нести главный врач подстанции скорой.

О прямых эфирах на портале

Начиная с 16 сентября в течение недели на портале "Будущее России. Национальные проекты" при поддержке социальной сети "Одноклассники" проходят тематические эфиры, в которых главные внештатные специалисты и эксперты Минздрава России, главы федеральных учреждений отвечают на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране. Каждый день на протяжении недели во время прямых эфиров поднимается отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В понедельник, 16 сентября, на портале состоялся прямой эфир с главой Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андреем Фисенко. Он отвечал на вопросы россиян о вакцинации, правильном питании детей, эмоциональной нагрузке и о том, как сохранить детское здоровье. Во вторник, 17 сентября, на вопросы о диагностике и лечении онкозаболеваний отвечал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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