Эксперт Минздрава: скорая по экстренному вызову должна приезжать в течение 20 минут

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бригада скорой помощи должна приехать по экстренному вызову в течение 20 минут, сообщил заместитель начальника центра учебно-методической работы Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России, член профильной комиссии по первой помощи Минздрава России Алексей Старков в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Нормативно закреплено время прибытие бригады скорой помощи в экстренных случаях не позже чем за 20 минут. <…> Экстренный случай - это когда существует угроза для жизни человека, если ее не ликвидировать в первые минуты, он погибает", - сказал Старков.

Он отметил, что, если бригада не укладывается во временной норматив, ответственность должен нести главный врач подстанции скорой.

О прямых эфирах на портале

Начиная с 16 сентября в течение недели на портале "Будущее России. Национальные проекты" при поддержке социальной сети "Одноклассники" проходят тематические эфиры, в которых главные внештатные специалисты и эксперты Минздрава России, главы федеральных учреждений отвечают на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране. Каждый день на протяжении недели во время прямых эфиров поднимается отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В понедельник, 16 сентября, на портале состоялся прямой эфир с главой Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андреем Фисенко. Он отвечал на вопросы россиян о вакцинации, правильном питании детей, эмоциональной нагрузке и о том, как сохранить детское здоровье. Во вторник, 17 сентября, на вопросы о диагностике и лечении онкозаболеваний отвечал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.