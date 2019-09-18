Главный внештатный терапевт Минздрава в прямом эфире ответит на вопросы жителей России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина примет участие в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС. Она ответит на интересующие жителей страны вопросы об особенностях диспансеризации, важности ответственного подхода человека к своему здоровью и профилактике заболеваний.

Трансляция пройдет 19 сентября в 12:00 мск на портале при поддержке социальной сети "Одноклассники".

Прямые эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты Минздрава и руководители федеральных учреждений отвечают на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране, начались 16 сентября. Каждый день на протяжении всей недели поднимается отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С начала недели в прямых эфирах участие приняли глава Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрей Фисенко, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн и замначальника центра учебно-методической работы Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", член профильной комиссии по первой помощи Минздрава РФ Алексей Старков.

13 сентября состоялся прямой эфир министра здравоохранения Вероники Скворцовой "Министр на связи". Она не успела ответить на все вопросы, но пообещала, что на них ответят главные специалисты и эксперты Минздрава. По данным пресс-службы министерства, большая часть поступивших вопросов касалась детского здоровья, проблем лечения онкозаболеваний, состояния первичного звена здравоохранения.