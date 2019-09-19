Главный внештатный кардиолог Минздрава в прямом эфире ответит на вопросы россиян

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава России по кардиологии Сергей Бойцов примет участие в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, и ответит на интересующие россиян вопросы о профилактике и лечении болезней сосудов и сердца, объяснит, как не пропустить тревожные симптомы, и расскажет, какие препараты в скором времени должны стать бесплатными для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Трансляция пройдет 20 сентября в 14:00 мск на портале при поддержке социальной сети "Одноклассники".

Прямые эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты Минздрава и руководители федеральных учреждений отвечают на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране, начались 16 сентября. Каждый день на протяжении всей недели поднимается отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С начала недели в прямых эфирах участие приняли глава НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн и замначальника центра учебно-методической работы Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", член профильной комиссии по первой помощи Минздрава России Алексей Старков, главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

13 сентября состоялся прямой эфир министра здравоохранения Вероники Скворцовой "Министр на связи". Она не успела ответить на все вопросы, но пообещала, что на них ответят главные специалисты и эксперты Минздрава. По данным пресс-службы министерства, большая часть поступивших вопросов касалась детского здоровья, проблем лечения онкозаболеваний, состояния первичного звена здравоохранения.