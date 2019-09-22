Экофестиваль в поддержку акции "Сохраним лес" в Москве собрал около 32 тыс. человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Около 32 тыс. человек 21 сентября посетили первый московский экологический фестиваль в Парке Горького в поддержку всероссийской кампании "Сохраним лес", в ходе которой с сентября по октябрь планируется привлекать жителей регионов к высадке деревьев. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.

"Первый московский экологический фестиваль собрал 32 тыс. участников. Фестиваль прошел в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес", стартовавшей 14 сентября с регионов, где проблема лесовосстановления стоит наиболее остро - Иркутской области, Красноярского края, Забайкальского края и Якутии", - сказал собеседник агентства.

Специалисты разъясняли участникам фестиваля правила высадки деревьев, а также раздавали саженцы. Для тех, кто не смог приехать в парк, предусмотрели возможность поучаствовать в акции онлайн: на специальной платформе можно выбрать регион, вид саженца и назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат.

Также в программу экофеста включили очистку дна Голицынского пруда от мусора, мозговой штурм для студентов по теме экологического будущего России, мастер-классы по дизайну футболок, росписи экосумок и плетению авосек. Гости фестиваля смогли принять участие более чем в 50 мастер-классах и лекциях по теме экологии, им также представили товары, сделанные из вторсырья и экопродукты. Отдельную программу сформировали для маленьких гостей: детские мастер-классы и игры экологической направленности. Кроме того, на площадке выступили популярные исполнители - #2Маши, Ольга Бузова, "Дискотека Авария", IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes.

Участникам также предлагали познакомиться ближе с эковолонтерством и прямо на месте провести замеры качества воды, воздуха и радиационного фона на экопосту и потренироваться на лесного пожарного на стенде "Авиалесоохраны".

Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы, Минприроды РФ, Всероссийского общества охраны природы, а также проектного офиса нацпроекта "Экология", "Молодежки ОНФ", общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" и благотворительного фонда "Я есть!".

Акция в Подмосковье

Кроме того, в субботу к акции по лесовосстановлению подключилось Подмосковье: в высадке деревьев принимали участие звезды театра и кино, спортсмены, в том числе Федор Конюхов, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов сообщил, что добровольцы, члены общественных объединений и другие жители региона высадили с 14 сентября порядка 4 млн деревьев.

"Мы планируем в рамках этой акции посадить порядка 30 млн деревьев. Это ответ на те лесные пожары, которые случились этим летом. Очень важно, что случившееся не оставило людей равнодушными, породило новую волну, которая направлена на то, чтобы залечить рану, нанесенную природе, и через высадку деревьев поучаствовать в национальном проекте "Экология", - сказал он во время экопраздника.

Сохраним лес

Всероссийская акция по восстановлению леса после пожаров продлится до 31 октября. Присоединиться к ней могут все желающие. На сайте Сохранимлес.рф есть интерактивная карта, на которой отмечены точки с местами высадки саженцев и информацией о дате, времени, а также контактами координатора. Всего акция охватит 80 регионов. Ожидается, что ее участниками по всей стране станут около 3 млн человек.

К акции уже присоединились молодежные и добровольческие организации, а также деятели культуры, известные спортсмены, популярные исполнители. Так, в Иркутской области в высадке саженцев принял участие пианист-виртуоз Денис Мацуев, в Якутии - известный телеведущий, шоумен и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, в Красноярском крае - актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, дизайнер и телеведущий Игорь Гуляев, в Забайкалье - ведущий МУЗ-ТВ Артем Шалимов, в Архангельской области - актер театра и кино Игорь Петренко.

Главная цель акции - к 2024 году увеличить площадь лесовосстановления и лесоразведения, чтобы она была равна площади вырубленных и уничтоженных пожарами лесов, - прописана в нацпроекте "Экология", в рамках которого проводится кампания. Всего на сохранение лесов потратят более 150 млрд рублей. Сейчас леса восстанавливаются только на 62% площадей, через пять лет этот показатель должен составлять 100%.