В Забайкалье в рамках нацпроекта "Образование" создадут центр для одаренных детей

ЧИТА, 23 сентября. /ТАСС/. Центр выявления и поддержки одаренных детей создадут в Забайкальском крае до 2022 года в рамках национального проекта "Образование", сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

"В Забайкальском крае в рамках национального проекта "Образование" утвержден комплекс мер по созданию центра выявления и поддержки одаренных детей. На эти цели из федерального бюджета выделено 347,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Центр создадут на базе краевого лицея-интерната. До 2022 года его переоснастят - у воспитанников центра появятся дополнительные возможности для занятий спортом, социокультурными, естественнонаучными, техническими и физико-математическими направлениями.

По данным краевых властей, в Забайкалье свыше 16 тыс. детей, которые активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.