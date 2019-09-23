Ульяновские власти начали переговоры с УАЗ по проекту "Мобильный кванториум"

УЛЬЯНОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки Ульяновской области начало переговоры с Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ) по проекту "Мобильный кванториум", сообщила в понедельник ТАСС глава министерства Наталья Семенова.

В начале сентября губернатор региона Сергей Морозов на совещании во время инновационного салона дополнительного образования сообщил, что в области в следующем году запланировано создание "Мобильного кванториума" на базе производимых в Ульяновске автомобилей. Он пояснил, что это позволит вовлечь в дополнительное образование жителей всех муниципальных образований региона, в том числе и в отдаленных сельских населенных пунктах.

"Мы ведем обсуждение с коллегами от УАЗ. Пока по программе запланировано запустить один автомобиль, но я думаю, что эта программа не остановится, потому что нам все задачи, поставленные президентом в национальном проекте "Образование", нужно решить до 2024 года", - сказала Семенова.

Министр считает, что количество автомобилей, вовлеченных в проект, будет увеличиваться так же, как будет расти количество создаваемых "Точек роста". Это центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (а с 2020 года и в малых городах) без образования юридического лица по федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование". "Если в этом году у нас 29 "Точек роста", то на следующий год уже 100, а через год уже 200, я думаю, что по "Мобильному кванториуму" тоже будет увеличение", - уточнила она.

По словам Семеновой, отечественный автомобиль УАЗ был выбран для этих целей, потому что он используется и в непроходимых территориях. "Это говорит о том, что "Мобильный кванториум" на базе УАЗ сможет доехать до самого отдаленного села нашего региона", - пояснила она.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.