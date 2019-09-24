Глава Липецкой области предложил разработать новые меры для роста рождаемости в регионе

ЛИПЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Администрация Липецкой области разработает дополнительный комплекс мер, направленный на увеличение рождаемости в регионе. Об этом журналистам сообщил глава области Игорь Артамонов по итогам заседания администрации по демографической политике.

"Анализ рождаемости в районах области показывает, что необходимо предпринять дополнительный комплекс мер, направленный на увеличение рождаемости. Необходимо разговаривать с людьми, если это мотивирует жителей, будем усиливать уже существующие меры, если нет, нужны другие методы стимулирования", - сказал Артамонов.

При этом он отметил, что на отрицательную динамику рождаемости в регионе в значительной степени повлиял демографический кризис 1990-х годов. "На протяжении последнего десятилетия отмечается ежегодное снижение численности женщин фертильного возраста (15-49 лет) в общей структуре женского населения, что приводит к снижению рождаемости. За последние четыре года численность женщин в репродуктивном возрасте снизилась на 10,1 тыс. человек или на 3,8 %", - уточнил глава администрации.

По его словам, в настоящее время для улучшения демографической ситуации в регионе работают меры поддержки для многодетных семей. "В целях стимулирования рождаемости с 1 января 2019 года введена единовременная выплата женщинам в возрасте от 18 до 24 лет при рождении первенца в размере 85 тыс. рублей. Увеличился размер областного материнского капитала в связи с рождением третьего и последующих детей с 50 до 100 тыс. рублей. Семьи, имеющие восемь и более детей, с начала года получают денежную выплату в размере 900 тыс. на приобретение автомобиля", - напомнил Артамонов.