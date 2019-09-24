Регионы России не освоили 126 млрд рублей из федерального бюджета на строительство дорог

КУРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Регионы России в общей сложности в 2019 году не справились с освоением 126 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство и модернизацию автомобильных дорог, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Курской области Роман Старовойт, возглавляющий подгруппу Госсовета "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность".

"Президент, когда инициировал его [нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"] мы прекрасно понимали, что с таким объемом финансовых средств регионы давно не работали. В целом по Росавтодору - 126 млрд рублей в этом году не освоено регионами дорожных средств", - сказал Старовойт, отметив, что Курская область будет вынуждена вернуть в федеральный бюджет порядка 70 млн рублей из-за неосвоения.

В оперативном анализе исполнения федерального бюджета за январь - июнь 2019 года, подготовленном Счетной палатой РФ, отмечалось, что уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов и Комплексного плана в I полугодии 2019 года оказался ниже среднего на 10,1 п. п. и составил 32,4%. По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" исполнено 12,2% расходов. В августе на всероссийском совещании по актуальным вопросам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" перед регионами была поставлена задача нарастить темпы дорожных работ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.