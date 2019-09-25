Власти Тверской области намерены создать 9,4 тыс. новых мест в системе допобразования

ТАСС, 25 сентября. Власти Тверской области до 2021 года планируют создать 9,4 тыс. новых мест в учреждениях дополнительного образования. Общее количество обучающихся составит почти 90 тыс. человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства региона.

"Сейчас в регионе работают 172 учреждения дополнительного образования. По региональной программе "Успех каждого ребенка", который входит в нацпроект "Образование", в 61 организации к 2021 году создадут 9,4 тыс. новых мест для детей от пяти до 18 лет. Общая численность занимающихся достигнет почти 90 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Дополнительные места планируют открыть за счет развития кружков и объединений технического, естественнонаучного, спортивного, краеведческого, художественного направлений. На эти цели планируется направить 84,5 млн рублей, из них 82 млн поступят из федерального бюджета. "В каждом муниципалитете Тверской области у ребятишек появится возможность получать дополнительное образование. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В 2018 году новые места в системе дополнительного образования открыты на базе технопарка "Кванториум" в Твери, где сейчас, по данным пресс-службы, занятия посещают около 1 тыс. школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.