Чувашия направит 627 млн рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

ЧЕБОКСАРЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Чувашии направят 627 млн рублей на переоснащение оборудованием регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений до 2024 года. Сделают это в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"С 2019 года борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из стратегических направлений национального проекта "Здравоохранение". В рамках реализации этого важного направления в Чувашии на ближайшие шесть лет запланированы переоснащение сосудистых отделений и центра, в том числе для ранней медицинской реабилитации и проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. На эти цели из федерального бюджета на 2019-2024 гг. направлено 627 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках регионального проекта в республике планируют повышать качество и создание условий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также своевременно выявлять факторы риска развития осложнений этих заболеваний.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.