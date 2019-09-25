Власти Калуги перенесли срок завершения ремонта дорог на 1 декабря

ТАСС, 25 сентября. Власти Калуги передвинули срок окончания ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 1 октября на 1 декабря. Работы продолжаются на 24 участках из 27, сообщил ТАСС в среду мэр города Дмитрий Разумовский.

В связи с большим количеством нареканий 2 сентября городская управа Калуги расторгла контракт с компанией "Липецк дорога", которая должна была отремонтировать 27 участков дорог к 1 сентября. Работы завершены и приняты комиссией только на трех участках. Позднее власти региона перенесли сроки сдачи дорог на 1 октября.

"У нас 21 сентября заключен контракт с компанией ("Строительная компания - Бизнескапитал"), [согласно которому] 1 октября - это дата завершения работ. Всего в лот были включены недоделки, оставленные прошлым подрядчиком. Поступали многочисленные вопросы по срокам, что 1 октября - это, возможно, нереальный срок, учитывая большой объем [работ]. Поэтому был сделан прогноз, что работы будут завершены до 1 декабря", - сказал Разумовский.

Он добавил, что в случае нарушения сроков подрядчик будет оштрафован.

Первый заместитель мэра города Алексей Волков сообщил журналистам, что компании "Липецк дорога" выписали пять штрафов на общую сумму более 4 млн рублей. Подрядчик в свою очередь предъявил городской управе обвинения в нарушениях при оплате выполненных работ на 120 млн рублей.

Реализация нацпроекта

Вице-премьер РФ Максим Акимов в среду сообщил, что только каждый пятый регион России удовлетворительно выполняет нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Субъекты, не выполнившие 50% плановых работ, не могут рассчитывать на выделение дополнительных средств по другим нацпроектам.

Нацпроект реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.