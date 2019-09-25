Центры "Точка роста" заработали почти в 170 сельских школах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" открыли в 168 сельских школах Дагестана в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщили в среду ТАСС в министерстве образования и науки республики.

"В Дагестане в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" центры образования "Точка роста" созданы в 168 сельских школах региона, все они открыты и уже работают", - сказал представитель министерства.

По его словам, открытие данных центров позволит "повысить качество общего образования детей, у которых появляются новые возможности для обучения". "Работа по созданию центров "Точка роста" будет продолжена", - добавил собеседник агентства, отметив, что главная задача новых центров - внедрение инновационных методов обучения школьников, в том числе по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "ОБЖ".

Центры "Точка роста", которые созданы как структурные подразделения общеобразовательных организаций и направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, состоят из нескольких функциональных зон: учебные кабинеты и проектный зал, оформленный по принципу коворкинга и включающий шахматную гостиную и медиатеку. Каждый из них оснащен современным учебным комплексом на 1,6 млн рублей, куда входят интерактивное оборудование, мобильный класс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера, тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации, набор имитаторов травм и поражений и др.

Сотрудники центров отобраны по результатам специального тестирования Минпросвещения РФ. Претенденты прошли очную образовательную сессию на базе детского технопарка "Кванториум".

Центры "Точка роста" создают в российских регионах в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 по 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.