Российских школьников научат распознавать симптомы инсульта по новой методике

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта разработал новый мнемонический тест о симптомах инсульта "Мозг 4,5", который позволяет человеку без медицинского образования и даже ребенку распознать первые признаки патологии и вовремя вызвать врачей. Новой методике планируется обучить школьников трех пилотных регионов России, сообщил ТАСС заведующий отделом мониторинга и анализа мероприятий федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" И Сун Чер.

"Концепция апробирована департаментом здравоохранения Москвы, с этого года она будет тиражироваться по регионам РФ. На данный момент пилотные регионы у нас Чеченская Республика, Сахалинская область, и Самарская область, дальше будем тиражировать и рекомендовать данную практику для всех регионов страны", - сказал Сун Чер.

По его словам, методика рассчитана на обучение широких слоев населения, при этом главной целевой аудиторией являются дети и подростки. В школах трех пилотных регионов уже в этом учебном году будут проведены обучающие тренинги и лекции о применении мнемонического теста.

"Когда мы приходили в школы, нас спрашивали, зачем вы учите детей симптомам инсульта, им это не грозит. Но это грозит тем, кто находится рядом с ними. Когда происходит инсульт [у возрастных пациентов], зачастую рядом с этими пациентами находятся дети и внуки. У нас были случаи, когда дети, вовремя вызывая скорую помощь, спасали жизни своим бабушкам и дедушкам", - отметил он.

Концепция "Мозг 4,5" - это мнемонический тест для распознавания симптомов острых нарушений кровообращения головного мозга. Его разработала группа врачей неврологов, хирургов и психотерапевтов на базе федерального центра цереброваскулярной патологии. Суть методики расшифровывается по первым буквам ее названия, в которых заложен порядок действия для обнаружения инсульта: "м" - мимика нарушена, "о" -ослабли рука или нога, "з" - затруднена речь, "г" - главное - успеть. Время с момента обнаружения первых симптомов патологии, за которое необходимо оказать медицинскую помощь для спасения жизни пациента и сохранения здоровья, составляет 4,5 часа.

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направлен на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний за счет мер профилактики, ранней диагностики заболеваний и повышения качества их лечения. Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.