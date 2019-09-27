Эксперты порекомендовали чаще использовать соцсети при освещении нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Госорганы, ответственные за реализацию нацпроектов, в своих коммуникационных практиках нацелены на информирование граждан, но практически не используют потенциал онлайн и оффлайн взаимодействия (интерактив через соцсети, проведение акций и флешмобов и т.д. - прим. ТАСС) совместно с экспертными и отраслевыми организациями, вузами, некоммерческим сектором. Об этом говорится в исследовании Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и iMARS, подготовленном для панельной дискуссии ТАСС в рамках Baltic Weekend 2019.

Эксперты проанализировали тендеры по темам нацпроектов на сайте zakupki.gov.ru за период с 1 мая 2018 года по 10 сентября 2019 года. Было обнаружено 133 тендера, из которых 31 подходил под тематику массовых коммуникаций. Тендеры были проведены 8 министерствами по 9 национальным проектам, их общая сумма превысила 1,4 млрд руб.

"В горизонте ближайшей пятилетки коммуникационное сопровождение нацпроектов точно будет одним из самых приоритетных направлений деятельности профессионалов от коммуникаций как со стороны госорганов, так и крупных игроков рынка, участвующих в гостендерах, которые будут привлечены в качестве исполнителей. Поэтому мы полагаем, что определенная "сверка часов" в плане планирования и целеполагания будет полезной для всех участников процесса для наиболее эффективного достижения поставленных перед отраслью задач", - прокомментировала Елена Грозная, управляющий партнер iMARS.

Наибольшее количество закупок было проведено по национальному проекту "Демография" (9), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (7) и "Образование" (5). Министерствами-лидерами по количеству закупок соответственно стали Минтруд (8), Минтранс (7), Минпросвещения (5) и Минздрав (5).

Более 70% закупок направлены на заказ конкретных коммуникационных услуг: размещение рекламы и информации в СМИ, создание мультимедийного контента, услуги дизайна. Однако, распределение бюджетов на закупки иное. Несмотря на то, что комплексные коммуникационные проекты фигурируют лишь в 29% госконтрактов, министерства отдают предпочтение именно им, так как такой подход позволяет интегрировать в коммуникации максимально разнообразный инструментарий. По этой причине на реализацию именно комплексных коммуникационных проектов пришлось 80% бюджета всех конкурсов, или 1,16 млрд руб.

"То, что госзаказчики пока предпочитают традиционные медиа, объяснимо с двух позиций: простоты управления такими проектами и дефицитом опыта организации открытого диалога с гражданами в режиме онлайн. Однако мы полагаем, что уже в ближайшие два года ситуация изменится. Конкуренция за внимание усиливается, и без интерактивных, вовлекающих во взаимодействие коммуникационных инструментов достигать результатов будет все сложнее", - прокомментировал вице-президент РАСО Олег Полетаев.

Привлекайте медиаторов

Приоритетным каналом коммуникаций о нацпроектах является интернет, однако телевидение, традиционная пресса и радио востребованы практически в той же степени. В то же время эксперты обращают внимание, что социальные сети, которые предполагают постоянный диалог с аудиторией, пока не имеют значительного веса в общем медиа-миксе. Среди значимых инструментов продвижения нацпроектов, которые пока оценили не все госзаказчики, эксперты называют привлечение медиаторов или так называемых коммуникационных посредников в виде лидеров общественного мнения - сегодня их участие предполагает каждый третий проект. "Кроме того, государство практически не использует колоссальный потенциал, связанный с взаимодействием с отраслевыми организациями: ассоциациями, НКО, а также профильными вузами", - подчеркивают специалисты.