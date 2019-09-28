Более 300 млн рублей выделили на переоснащение онкоцентра в Дагестане в 2019 г.

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Республиканский онкологический центр в Дагестане в 2019 году получит более 300 млн рублей на покупку оборудования. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Деньги пойдут на закупку видеоэндоскопического оборудования для выполнения малоинвазивных оперативных вмешательств, наркозного оборудования, современных операционных столов, новых УЗИ-аппаратов экспертного класса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, финансирование предусмотрено федеральным проектом "Борьба с онкологическими заболеваниями". Он входит в нацпроект "Здравоохранение".

"Поставки медицинского оборудования для республиканского онкологического центра уже начались - поступили современные операционные столы. Это первая партия. Всего же до конца года закупят более 70 единиц техники - в больнице появится новый компьютерный томограф и рентген-аппарат, УЗИ-аппараты экспертного класса, флюорограф и многое другое", - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что проблем с лекарствами в онкоцентре нет. В наличии все необходимые медикаменты.

По данным Минздрава Дагестана, за 10 лет заболеваемость новообразованиями выросла в республике на 16,8%, смертность - на 4,7%. В республике работает только один онкоцентр на 200 коек. В 2012 году в Махачкале при онкоцентре началось строительство поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 мест. Из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. В 2018 году федеральный центр выделил 350 млн рублей на завершение строительства поликлиники.

Цели нацпроекта

Федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" является одним из ключевых в нацпроекте. Ожидается, что его реализация позволит снизить смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных. Уже 2024 году будут созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.