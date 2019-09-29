В Казани завершился рекордный по числу участников конкурс программистов "Цифровой прорыв"

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Финальный этап конкурса IT-специалистов, программистов и дизайнеров "Цифровой прорыв" завершился в Казани в воскресенье, собрав более 3 тыс. участников и установив мировой рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону. Организаторы мероприятия отметили высокий уровень подготовки конкурсантов и намерены реализовать каждый придуманный проект, сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Впечатлил уровень наших участников. Очень сильные ребята приехали, которые за столь короткое время, всего 48 часов, создали действительно интересные прототипы и предложили новые идеи. Сегодня я был в составе жюри, которое оценивало созданные продукты, и нам было очень трудно сделать выбор, потому что мы боялись потерять не менее достойные идеи, которые есть у других участников", - сказал Комиссаров.

По его словам, "Россия - страна возможностей" будет думать на тем, как передать все хорошие решения и контакты ребят, которые их создавали, заказчикам, чтобы те могли их применять независимо от того, кто победил.

В воскресенье жюри конкурса определило победителей в 20 номинациях (треках) в сфере госуправления, образования, здравоохранения и других сферах. В течение двухдневного хакатона с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов. Каждый из них был закреплен за командами и курировал разработку продукта, который нужен для решения актуальной задачи.

Цифровые решения и высокая конкуренция

Капитан команды-победителя goAI из Москвы, которой нужно было разработать сервис по автоматической адаптации сотрудников и переводу их на другую специальность, Марат Набиуллин в беседе с ТАСС рассказал о высокой конкуренции в конкурсном треке.

"Ребята все молодцы, каждый отработал за свой участок на максимум, выложились по полной. Соблюдали режим и сна, и работы для того, чтобы показать эффективный и максимальный результат. Конечно, не верится, что удалось преодолеть такой жесткий конкурс - 27 команд было в нашем треке, мы выиграли этот трек", - сказал он.

Другой команде-победителю под названием NOVA нужно было создать сервис опроса для Центробанка. Тимлидер Даниил Фалин надеется, что решение, которое было найдено его командой, будет внедрено заказчиком и принесет пользу.

"Здорово все, мне очень понравилось, всем понравилось, мы все старались, не спали, очень хороший хардкорный режим был. Радует, что нас оценили. Не знаю, как будет дальше продолжаться сотрудничество, надеюсь, будет. У нас есть много потенциала, мы готовы помогать нашей стране", - поделился он с корреспондентом ТАСС.

Команде Digital Hope из Саратова нужно было разработать цифровое решение для Росстата при переписи населения. Прийти к победе, по словам тимлидера Дмитрия Арзямова, во многом удалось благодаря тому, что сфомировалась хорошая команда.

"Это очень классная инициатива организации "Россия - страна возможностей", у нас есть опыт участия в таком проекте, как "Лидеры России". Поэтому этот проект для нас не первый, и очень приятно было увидеть то, что "Россия - страна возможностей" пошла именно в цифру. Мы не были знакомы до этого, отклик каждого - это его реальный выбор, очень здорово, что команда сложилась", - рассказал он ТАСС.

Старт для бизнеса и новая работа

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.