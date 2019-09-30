Досрочно реализовывать нацпроект по производительности начнет 21 регион

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Самостоятельно досрочно реализовывать нацпроект по повышению производительности труда начнет 21 регион. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказал заместитель министра экономического развития Петр Засельский.

"Всего заявился 21 регион и было представлено 132 предприятия на досрочную проработку. Мы их приняли, верифицировали, и проектным комитетом было принято решение о включении их в число участников. Сейчас мы ведем работу с этими регионами и рассказываем, как лучше построить работу, чтобы был результат. Они будут привлекать внешних консультантов, а после достижения результатов затраты будут компенсироваться", - сказал он.

Предприятия также получат доступ к программе обучения управленческих кадров "Лидеры производительности" и к "Акселератору экспортного роста". "По направлению переобучения сотрудников они пока не могут вступить, но, возможно, это в ближайшее время как-то решится", - отметил Засельский.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.