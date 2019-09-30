Региональный гериатрический центр откроется на Алтае в рамках нацпроекта "Демография"

БАРНАУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Региональный гериатрический центр будет открыт в Алтайском крае в рамках национального проекта "Демография", сообщили в понедельник ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

"В текущем году в рамках проекта "Старшее поколение", реализуемого по нацпроекту "Демография", откроется региональный гериатрический центр", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время главным лечебным учреждением по развитию этого направления медицинской помощи является краевой госпиталь для ветеранов войн. В прошлом году именно здесь создали профильное отделение, в задачу которого входит поднятие на качественно новый уровень оказания медпомощи пациентам в возрасте от 60 лет.

Также в Алтайском крае открываются гериатрические кабинеты в так называемом "первичном звене", то есть сельских поликлиниках и больницах, лечебных учреждениях городов и районов, ведется подготовка соответствующих медицинских кадров. "За счет краевого министерства здравоохранения уже обучено 49 специалистов из 33 лечебных организаций, по профилю обучаются и представители среднего медицинского персонала", - сказали в министерстве.

Там пояснили, что гериатрическая помощь подразумевает комплексный подход в лечении пациента, решение его физических, психологических и социальных проблем. В качестве примера в министерстве процитировали врача-гериатра краевого госпиталя для ветеранов войн Александра Нагина, который одним из первых в регионе прошел соответствующее обучение и теперь работает по профилю. "Помимо букета хронических заболеваний у людей с возрастом появляются новые проблемы, новые трудности, возрастные пациенты с трудом и медленно ходят, многое забывают, нарушается их координация", - сказал он. Рекомендации же гериатра включают в себя не только лекарственную терапию, но и рекомендации по физической активности, образу жизни, обустройству дома. Последнее, к примеру, является профилактикой падения и травм.

"В настоящий момент в крае круглосуточная стационарная гериатрическая помощь оказывается на 200 койках круглосуточного пребывания, из них 45 коек находится в госпитале для ветеранов войн, 95 - в городской больнице №3 краевого центра, а также по 30 коек в больницах Бийска и Рубцовска", - отметили в министерстве. Пациенты также могут получить амбулаторную консультацию.