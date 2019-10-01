Девять гериатрических кабинетов откроют в Забайкалье в 2019 году

ЧИТА, 1 октября. /ТАСС/. Открытие девяти гериатрических кабинетов для наблюдения за здоровьем пенсионеров запланировано в Забайкалье на 2019 год, сообщила во вторник, в Международный день пожилых людей, пресс-служба регионального Минздрава.

"Около 180 тыс. забайкальских пенсионеров будут под постоянным наблюдением врачей-гериатров: до конца года на территории края откроются девять гериатрических кабинетов. Реализация программы стала возможной благодаря нацпроекту "Демография", - говорится в сообщении.

Четыре таких кабинета в регионе уже работают. До конца года они откроются в Нерчинской и Кыринской районных больницах, городской клинической больнице №2 в Чите и Первомайской краевой больнице №3. Финансирование идет за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

По словам и. о. главврача краевого госпиталя для ветеранов войн Татьяны Молчановой, для пожилых пациентов организована медицинская помощь по возрастным заболеваниям с учетом их взаимного влияния. "Принципиальным отличием в кабинетах гериатрии является ориентация на психофизиологическое состояние пациента в целом", - приводит пресс-служба ее слова.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы. Он включает пять федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение". Общий бюджет национального проекта на шесть лет составит 3,1 трлн рублей.