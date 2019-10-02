Ремонт крупнейшего кинотеатра Севастополя завершится до конца 2019 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Ремонт кинотеатра "Россия", который является крупнейшим в Севастополе, завершится до конца 2019 года, сообщил в среду ТАСС начальник главного управления культуры города Николай Краснолицкий.

"В этом году планируем завершить ремонт самого крупного нашего кинотеатра - "Россия". Там идет ремонт помещений, ставится новая аппаратура, обновляется фасад. Это капитальный ремонт", - сказал он.

Он добавил, что в кинотеатре увеличат количество залов: кроме основного, рассчитанного на 450 мест, появятся камерные - от 20 мест. Малые залы создаются в помещениях, которые ранее использовались для других целей, сейчас их переоборудуют для кинопоказов.

"В первую очередь, ["Россия"] будет использоваться как обычный кинотеатр. Но вместе с тем мы не исключаем, что там будет в будущем одна из основных площадок для кинофестивалей, которые у нас проходят ежегодно: "Победили вместе", "Золотой витязь" и другие. Мы посмотрим на расширение числа кинофестивалей. Также эта площадка будет использоваться для встречи с нашими звездами: киноактерами и, возможно, драматическими актерами", - отметил собеседник.

По его словам, ремонт проводится на средства регионального бюджета, работы включены в перечень мероприятий нацпроекта "Культура".

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.