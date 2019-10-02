Минздрав будет дистанционно наблюдать за здоровьем перенесших инсульт и инфаркт

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минздрав для профилактики повторных заболеваний планирует дистанционно, при помощи цифровых технологий, наблюдать за здоровьем пациентов, перенесших инсульт и инфаркт. Об этом сообщила в среду министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Что нужно знать о предотвращении и лечении инсульта

"Запланировано повышение эффективности вторичной профилактики путем поэтапного внедрения дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов из групп риска с использованием цифровых медицинских изделий и телемедицинских технологий", - сообщила министр.

Кроме того, по словам Скворцовой, правительство рассмотрело и поддержало выделение дополнительных ресурсов для медикаментозной профилактики в амбулаторных условиях для пациентов, перенесших инсульты, острые инфаркты миокарда и операции на сердце и сосудах.

Ранее глава Минздрава сообщала, что у каждого третьего пациента в течение года повторяется инсульт или инфаркт, если люди не принимают вторичную профилактику. По ее словам, профилактика данных случаев оценивается в 14,5 млрд рублей.

Предыдущее совещание по теме здравоохранения Путин провел 20 августа. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.