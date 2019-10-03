Минэкономразвития назвало регионы-лидеры нацпроекта по производительности труда

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Белгородская, Нижегородская, Самарская области, Пермский край и Республика Татарстан на данный момент являются лидерами по реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщил в четверг журналистам заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский на форуме "День промышленности Ярославской области".

"Если называть явных лидеров - Белгородская область, Самарская область, Пермский край, Татарстан, Нижегородская область. Все сильно зависит от того, когда регион вступил в программу, есть регионы, которые вступили в программу раньше", - сказал Засельский.

Как рассказал журналистам глава Федерального центра компетенций (ФЦК, один из исполнителей нацпроекта) Николай Соломон, в нацпроекте сейчас участвуют более 600 предприятий из 36 регионов России. По его словам, сотрудники ФЦК передают компаниям опыт применения инструментов бережливого производства, что положительно сказывается на объеме производимой продукции.

"Мы сейчас вместе с министерством экономического развития разрабатываем ту самую формулу, которая максимально четко отражала бы влияние этого проекта на экономику России в целом. Напомню, при инвестициях около 60 млрд рублей на все время реализации, предположительно, если 70% компаний-участников проекта, а это около 7 тыс. предприятий, достигают роста производительности труда на 30% за три года, то это примерно дополнительно 3 трлн рублей ВВП", - сказал Соломон.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. Куратором нацпроекта выступает министр финансов Антон Силуанов, руководителем проекта - министр экономического развития Максим Орешкин.