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Минкомсвязь подтвердила, что развитием проекта по искусственному интеллекту займется МЭР

Ранее об этом сообщила газета "Коммерсантъ", ссылаясь на протокол совещания, прошедшего 3 сентября у вице-премьера Максима Акимова

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральный проект национальной программы "Цифровая экономика" по искусственному интеллекту (ИИ) перейдет в ведение Минэкономразвития РФ. Данную информацию порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, подтвердили в Минкомсвязи, которая ранее занималась стратегий развития ИИ.

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"Подтверждаю, что правительство решило, что федеральный проект по искусственному интеллекту будет курировать Минэкономразвития. Минкомсвязь не против такого решения", - сказал представитель министерства.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о передаче данного федерального проекта в ведение Минэкономразвития, ссылаясь на протокол совещания, прошедшего 3 сентября у вице-премьера РФ Максима Акимова, он курирует вопросы развития цифровой экономики и транспорта.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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