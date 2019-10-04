Минкомсвязь подтвердила, что развитием проекта по искусственному интеллекту займется МЭР

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральный проект национальной программы "Цифровая экономика" по искусственному интеллекту (ИИ) перейдет в ведение Минэкономразвития РФ. Данную информацию порталу " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого является информационное агентство ТАСС, подтвердили в Минкомсвязи, которая ранее занималась стратегий развития ИИ.

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"Подтверждаю, что правительство решило, что федеральный проект по искусственному интеллекту будет курировать Минэкономразвития. Минкомсвязь не против такого решения", - сказал представитель министерства.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о передаче данного федерального проекта в ведение Минэкономразвития, ссылаясь на протокол совещания, прошедшего 3 сентября у вице-премьера РФ Максима Акимова, он курирует вопросы развития цифровой экономики и транспорта.