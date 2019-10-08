Китайские студенты-ординаторы пройдут обучение в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Передовые методики, применяемые российскими нейрохирургами, будут изучать китайские студенты-ординаторы в крупнейшем профильном федеральном центре, расположенном в Тюмени. Об этом во вторник в ходе Российско-Китайского форума по нейрохирургии журналистам сообщил сопредседатель Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) Ян Баофэн.

"Сегодня утром посетил федеральный центр нейрохирургии, и я считаю, что это замечательная стартовая площадка для сотрудничества с тюменским регионом. Здесь действительно применяют передовой опыт, который заинтересует не только Харбинский медицинский университет (КНР), но и медицинские вузы Пекина, Шанхая и Цинхуа. Я думаю, что в ближайшее время у нас будут организованы академические программы обмена, и молодые резиденты (студенты-ординаторы - прим. ТАСС) из Китая с удовольствием посетят тюменский центр нейрохирургии, чтобы пройти краткий курс обучения", - сказал он.

В работе форума приняла участие и заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, которая подчеркнула, что работа ассоциации российско-китайских медицинских вузов организована для развития сотрудничества, в том числе при реализации нацпроектов. Одной из приоритетных задач, по словам Семеновой, является устранение кадрового дисбаланса в российском здравоохранении.

Губернатор региона Александр Моор отметил, что региональные власти работают в этом направлении. Одновременно с ремонтом и строительством новых медучреждений в регионе идет планомерное увеличение заработной платы работникам сферы здравоохранения, предоставление комплексного социального пакета, решение жилищных вопросов.

"Безусловно, кадровый вопрос решен еще не во всех муниципалитетах. В фокусе нашего внимания был Тобольск, где мы купили 75 квартир для обеспечения жильем работающих там молодых врачей и специалистов, которые решать приехать туда работать. Кроме этого, в этом году мы ввели в эксплуатацию три дома в Тюмени, 226 помещений, которые мы будем предоставлять для временного проживания врачей и среднего медперсонала, которые работают в Медицинском городе. Считаю, что задачу по покрытию дефицита в медицинских учреждениях региона мы решили на хорошую четверку", - сказал Моор.

Международный форум в Тюмени пройдет с 8 по 12 октября. На территории федерального центра нейрохирургии и областного морфологического центра состоятся лекции и мастер-классы для специалистов. В общей сложности на Российско-Китайский форум планируют приехать порядка 110 специалистов из разных стран, из числа которых около 40 будут представлять Китай.