Тверская область получит 36,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов до 2022 года

ТАСС, 8 октября. Сумма в 36,5 млрд рублей будет выделена из федерального бюджета в 2020-2022 годах на реализацию национальных проектов в Тверской области, она уже заложена в проект регионального бюджета, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"В течение 2020-2022 годов из бюджета Российской Федерации в регион поступит 36,5 млрд рублей на нацпроекты. Наиболее крупное финансирование, в первую очередь, получат программы социальной направленности в рамках нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и других", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект областного бюджета находится в стадии обсуждения, уточняются суммы собственных расходов на нацпроекты.

По предварительным данным, запланирован ежегодный рост доходов бюджета за счет роста налоговых и неналоговых поступлений, увеличения объема федеральных субсидий. Если в 2020 году доходная часть составляет 72,4 млрд рублей, то в 2021 году она вырастет до 76,9 млрд рублей, а в 2022 году - до 78 млрд рублей.

"В Тверской области сформирован бюджет развития, который обеспечит реализацию в регионе национальных проектов, модернизацию инфраструктуры, развитие здравоохранения, образования, экономики, туризма и сельского хозяйства, поддержку бизнеса, это все направления реального сектора экономики", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

Также, по словам главы региона, рост доходов бюджета позволит снизить объем государственного долга с 23,2 млрд рублей в 2019 году до 22,7 млрд рублей в 2022 году.