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Ивановские власти направят 61 млн рублей на подготовку проекта очистных сооружений

Работа проводится в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги"

ТАСС, 10 октября. Власти Ивановской области выделили 61 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации очистных сооружений в Кинешме. Это позволит привлечь в регион по нацпроекту 3 млрд рублей бюджетных средств, сообщил в четверг зампредседателя правительства региона Александр Шаботинский на заседании областного правительства.

"На разработку проектной и рабочей документации на строительство очистных сооружений в Кинешме на 2019 год выделяются средства областного бюджета в размере 28,56 млн рублей, на 2020 год - 32,7 млн рублей. Наличие этих документов позволит нам привлечь по нацпроекту около 3 млрд рублей из федерального бюджета", - сказал Шаботинский.

По его словам, работа проводится в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" по направлению "Развитие комплексов очистных сооружений". Проект входит в нацпроект "Экология". Он предполагает работы по строительству нового комплекса очистных сооружений канализации в Кинешме и единой централизованной системы водоотведения для Кинешмы, Наволок и Заволжска. Это позволит значительно снизить объем сброса вредных и загрязняющих веществ в Волгу.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияИвановская область
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