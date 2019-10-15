Камчатка намерена к 2024 году обеспечить экспорт услуг на $100 млрд

ТАСС, 15 октября. Власти Камчатского края планируют в ходе реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" обеспечить к 2024 году экспорт оказываемых услуг в размере $100 млрд. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" рассчитан на шесть лет - до 31 декабря 2024 года - и призван обеспечить к 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере $100 млрд путем предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров", - говорится в распространенном сообщении. Отмечается, что объем экспорта агропромышленного комплекса Камчатки по планам будет доходить до $1,234 млрд в год.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.