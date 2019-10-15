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Северный Кавказ

Международный фестиваль танца имени Эсамбаева открылся в Грозном

В конкурсе принимают участие более 60 танцоров

ГРОЗНЫЙ, 15 октября. /ТАСС/. Одиннадцатый Международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева во вторник открылся в Грозном. В нем принимают участие более 60 танцоров, в том числе из Грузии, Болгарии, Южной Осетии, Сербии и Египта.

"Грозный в одиннадцатый раз собрал мастеров сцены и хореографии, представителей культуры регионов и стран. Желаю всем участникам конкурса приятного пребывания в столице Чеченской Республики, ярких, успешных выступлений. Я надеюсь, что этот фестиваль станет залогом укрепления культурных, добрых взаимоотношений между народами Российской Федерации и странами зарубежья", - сказал на открытии министр культуры региона Хож-Бауди Дааев.

Эксперты будут оценивать художественно-сценический образ танцоров, техническое мастерство, музыкальное оформление, сценический костюм, оригинальность.

В этом году конкурс пройдет по линии нацпроекта "Культура" по двум главным номинациям: сольные и парные танцы. Учредителями фестиваля-конкурса являются Министерство культуры РФ и Министерство культуры Чечни. Призовой фонд конкурса составляет от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Махмуд Эсамбаев

Махмуд Эсамбаев, ставший народным артистом СССР и восьми республик Советского Союза, родился в чеченском селе Старые Атаги. Добился признания как эстрадный танцовщик, артист балета, актер и хореограф. На эстраде начал выступать с 1957 года. Многократно с успехом выступал за границей. Артист первым в СССР основал собственный коллектив с сольной программой "Танцы народов мира".

Эсамбаевым в спектаклях, на эстраде, в кинофильмах было исполнено около 100 балетных партий, танцев, хореографических миниатюр. Среди них бразильский танец "Макумба", "Мелодии Испании", узбекский танец "Чабаненок", русский "Эмигрант", монгольский "Орел и охотник" и еврейский "Портняжка".

Эсамбаев был отмечен званием Героя Социалистического Труда, многими орденами и медалями. Был единственным в СССР человеком, который получил разрешение сфотографироваться на паспорт в головном уборе - в папахе.

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