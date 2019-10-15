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Медведев в Екатеринбурге проведет совещание по реализации дорожного нацпроекта

Премьер-министр России также примет участие в работе Международной специализированной выставки "Дорога-2019"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетит в среду Екатеринбург, где проведет совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также примет участие в работе Международной специализированной выставки "Дорога-2019". Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства.

Уточняется, что глава кабмина также осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия аналогичного Новосибирского укрупненного центра.

Кроме того, в рамках поездки премьер-министр проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Зачем нужны укрупненные центры

Екатеринбургский укрупненный районный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) предназначен для аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства в границах зоны ответственности филиала "Аэронавигация Урала" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". В его зону ответственности входит территория общей площадью 686,6 тыс. кв. км. Протяженность зоны ответственности с севера на юг (до государственной границы с Республикой Казахстан) составляет 1116 км, с востока на запад - 1494 км. Центр осуществляет обслуживание воздушного движения над территорией Удмуртской Республики, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской областей.

По этой территории проходят внутренние и международные воздушные трассы, маршруты зональной навигации. В частности, под контролем Екатеринбургского укрупненного центра находится трансазиатская система транзитных маршрутов, связывающих аэропорты Европы с аэропортами Японии, Китая и Кореи, кроссполярный маршрут, связывающий аэропорты Азии с США и Канадой. Свыше 40% обслуживаемых полетов выполняются иностранными авиакомпаниями, 55% полетов - транзитные.

Аналогичный центр в Новосибирске обслуживает пользователей воздушного пространства над территорией Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай. Чтобы повысить эффективность деятельности центра была проведена его реконструкция и модернизация. В новом центре установлена современная отечественная автоматизированная система организации воздушного движения. В новый укрупненный центр передается управление воздушным движением из шести ранее существовавших районных и вспомогательных центров организации воздушного движения: в Омске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Новом Васюгане, Колпашево.

Общая площадь воздушного пространства, контролируемого авиадиспетчерами центра, составляет около 1 млн. кв. км. Через зону их ответственности проходит 96 маршрутов обслуживания воздушного движения общей протяженностью более 55 тыс. км, из которых 80% из них являются международными. Основные потоки воздушных судов проходят по трансазиатским маршрутам, соединяющими Европу со странами Юго-Восточной Азии.

Выставка "Дорога-2019"

Международная специализированная выставка "Дорога" - крупнейшая коммуникационная площадка, объединяющая ключевых участников автодорожного сообщества России и международных экспертов - пройдет в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" с 16 по 18 октября. Организаторами мероприятия выступают Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и государственной компанией "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. На выставке будут представлены 248 компаний из 50 субъектов Российской Федерации, а также Швейцарии, Китая и Чехии.

Выставка разместится в двух выставочных павильонах и площадке перед ними. В павильонах выставки будут представлены дорожно-строительная техника, объекты дорожного сервиса и уличного освещения.

Выставочное пространство разделено на несколько блоков, которые посвящены строительству и реконструкции автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, дорожно-строительной технике, интеллектуальным транспортным системам, национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также уличному освещению.

В основном павильоне разместится межведомственная экспозиция Росавтодора, государственной компании "Автодор" и ГИБДД (на этом стенде состоится церемония открытия выставки). Во втором павильоне будет представлена дорожно-строительная техника и секция строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Посетителей выставки ждет трехдневная деловая программа, включающая в себя пленарное заседание, тематические конференции и семинары, презентации ведущих отраслевых компаний. Большое внимание будет уделено первому году реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. В 2018 году выставка "Дорога" проходила в Казани и была удостоена премии EFEA Awards в номинации "Открытие года".

Участники и спикеры выставки

Как сообщили в пресс-служба правительства, сопровождать Медведева в поездке будут вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что Дитрих посетит церемонию открытия выставки, обойдет представленные на ней экспозиции и примет участие во всероссийском семинаре-совещании на тему "Национальный проект "Безопасные и качественные автлмобильные дороги": итоги за 2019 год и горизонт задач на 2020 год".

Что касается "Автодора", то, по информации пресс-службы компании, на выставке планируется продемонстрировать работу системы бесконтактной оплаты проезда "свободный поток", которая будет внедрена на ЦКАД. Это система взимания платы без шлагбаумов: автомобили без остановок проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. "Тестовое оборудование уже смонтировано на небольших отрезках федеральных трасс, чтобы показать работу системы. На стенде ["Автодора"] пользователи смогут узнать как можно будет оплатить проезд, даже если в автомобиле нет транспондера", - рассказали в госкомпании.

Росавтодор планирует основное внимание сосредоточить на реализации дорожного нацпроекта. "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут представлены на стенде интерактивной картой на тач-панели с дублированием изображения на основной экран данной зоны. "Кроме того, экспозиция расскажет о системе работы с обращениями граждан по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - уточнили в пресс-службе агентства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКуйвашев, Евгений ВладимировичЯпонияКанадаСШАЧехияРоссияКитайШвейцарияРеспублика КореяДитрих, Евгений ИвановичАкимов, Максим АлексеевичКостюк, Андрей Александрович
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