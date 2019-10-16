Ивановские власти направят 1,3 млрд рублей на "умное" освещение на трассах в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Ивановской области намерены установить "умное" освещения на 268 км региональных трасс по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти цели до конца 2020 года направят 1,3 млрд рублей. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Вавринчук.

"Сейчас мы проектируем строительство 268 км линий электроосвещения на 10 основных трассах региона. У нас будет полностью интеллектуальная система управления, то есть, если где-то на трассе лампочка перегорела, мы это тут же увидим в системе. Кроме того, будет предусмотрено "умное" диммирование, которое предполагает регулировку яркости света в зависимости от освещенности. Это все за счет средств области будет сделано уже к концу 2020 года и в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", речь идет о 1,3 млрд рублей", - сказал он на полях Международной специализированной выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

Вавринчук уточнил, что в текущем году регион комплексно подошел к проблемам безопасности на автотрассах. В частности, на дорогах области была полностью обновлена дорожная разметка, на эти цели направили 250 млн рублей. "Использовали термопластик, нанесли его на все пешеходные переходы. Мы поменяли полностью организацию дорожного движения: мы запретили обгон на опасных участках поворотов и участках с ограниченной зоной видимости, потому что еще совсем недавно это было, действительно, большой проблемой", - рассказал он.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020 год". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.