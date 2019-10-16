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Вологодская область завершит ремонт дорог по нацпроекту до 31 октября 2019 года

На ремонт инвестировали 3,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Ремонт объектов по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" в 2019 году в Вологодской области завершится до 31 октября. Работы выполнены на 88%. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор области Олег Кувшинников на международной специализированной выставке "Дорога - 2019" в Екатеринбурге.

"В 2019 году 59 дорог ремонтируется в области по нацпроекту, 3,5 млрд рублей инвестиций. Мы практически заканчиваем реализацию нацпроекта на этот год, работы выполнены на 88%. Все дороги уже в асфальтовом исполнении, сейчас завершаются работы по подготовке к сдаче их в эксплуатацию и подписанию актов. До 31 октября все 59 объектов будут сданы, мы полностью закроем проект этого года, переходим на 2020 год, начинаем конкурсные процедуры. В следующем году будет более 50 дорог, инвестиции - более 4 млрд рублей. Мы к этой работе полностью готовы", - сказал Кувшинников.

В рамках нацпроекта до 2024 года в области будет отремонтировано почти 2,5 тыс. км дорог, добавил он. Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, срок исполнения большинства объектов этого года - ноябрь и декабрь, поэтому работы на объектах будут выполнены в срок или с небольшим опережением.

"В 2009 году дорожный фонд области составлял всего 1,9 млрд рублей, в этом году - уже более 10 млрд рублей, то есть рост более чем в пять раз. В 2010 году показатель дорог, соответствующих нормативу, составлял всего 7%, сейчас - 29%, к 2024 году будет больше 40%. В этом году по нацпроекту выделено 40 млрд рублей: 20 млрд из федерального бюджета и 20 млрд из областного бюджета", - пояснил губернатор.

Международная специализированная выставка "Дорога - 2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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