Калужская область направит почти 25 млрд рублей на реализацию нацпроектов до 2021 года

КАЛУГА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Калужской области направят почти 25 млрд рублей на реализацию нацпроектов в регионе до 2021 года, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в Калужской области в 2019-2021 годах, составляет почти 25 млрд рублей. Органами исполнительной власти региона разработаны и утверждены 53 региональных проекта, входящих в 12 национальных проектов", - говорится в сообщении.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.