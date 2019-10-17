Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калужская область направит почти 25 млрд рублей на реализацию нацпроектов до 2021 года

Власти региона утвердили 53 региональных проекта

КАЛУГА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Калужской области направят почти 25 млрд рублей на реализацию нацпроектов в регионе до 2021 года, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в Калужской области в 2019-2021 годах, составляет почти 25 млрд рублей. Органами исполнительной власти региона разработаны и утверждены 53 региональных проекта, входящих в 12 национальных проектов", - говорится в сообщении.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКалужская область
Реклама на ТАСС
Самарский НОЦ намерен обмениваться студентами с мексиканскими вузами
Стороны также рассматривают вопрос проведения детских хакатонов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС