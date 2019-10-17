Сенатор: сотрудничество Мурманской области и "Норникеля" поможет реализации нацпроектов

МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и компанией "Норникель", подписанное в четверг, будет способствовать реализации в регионе национальных проектов. Об этом заявил ТАСС сенатор от региона Константин Долгов.

"Соглашение отвечает задачам, которые обозначены в нацпроектах, с ними увязаны все направления соглашения", - сказал сенатор.

Главной итоговой задачей соглашения должно стать улучшение различных сфер жизни региона и стабилизация демографической ситуации, поскольку сейчас в Мурманской области продолжается сокращение населения. "В итоге совместной работы Мурманская область должна стать привлекательной не только для ее населения, но и для жителей других регионов, должен повыситься уровень жизни", - сказал Долгов, отметив, что это станет продолжением уже осуществляемой властями Мурманской области работы.

Также сенатор отметил, что соглашение направлено на повышение инвестиционной привлекательности региона. "Это продолжение работы по повышению привлекательности региона для компаний, в том числе новых, которые готовы вкладывать деньги в развитие области", - сказал он.

Сенатор отметил, что проекты в рамках соглашения будут реализованы в первую очередь в городах присутствия компании - Мончегорске, Печенге, Никеле. Но это даст толчок развитию и других районов. "Важно, что будет развиваться и транспортная, и экономическая, и социальная инфраструктура региона", - отметил Долгов.