Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Перми открылся центр компетенций Mitsubishi Electric

Он будет работать на базе Центра повышения квалификации "Становление"
Описание
© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Центр компетенций Mitsubishi Electric открылся в Перми для сотрудников предприятий в области машиностроения на базе Центра повышения квалификации (ЦПК) "Становление". Соглашение о сотрудничестве компании подписали в четверг на Пермском инженерно-промышленном форуме.

"В прошлом году у нас была встреча на выставке в Москве, где были намечены ключевые моменты. Мы определили программы, учебные пособия и наметили план дальнейших действий. Сегодня мы подписываем уже более подробное соглашение о сотрудничестве. Компания Mitsubishi привезла нам станок с ЧПУ (числовое программное управление, позволяет автоматизировать производство), робота с ЧПУ. Они готовы обучать наших инженеров", - сказала ТАСС гендиректор ЦПК Вера Селянинова.

Пресс-служба Mitsubishi Electric сообщила, что с ноября в ЦПК появится курс по программированию и работе на промышленных станках ЧПУ компании. С 2020 планируется запустить ряд программ по обслуживанию и сервису станков и программированию роботов. Это позволит повысить квалификацию сотрудников промышленных предприятий.

Гендиректор Mitsubishi Electric в России Хироюки Онода сказал ТАСС, что в "Становлении" будут представлены учебные программы в области автоматизации тяжелого машиностроения. "Именно это направление автоматизации промышленности самое акутальное для региона", - отметил он.

ЦПК "Становление" - это учебный центр, который уже семь лет занимается подготовкой и переподготовкой квалифицированных кадров для промышленных предприятий РФ и стран СНГ в Перми. За это время обучение в нем прошли более 3 тыс. человек - специалисты более 470 предприятий из 52 регионов России, а также из Казахстана и Украины.

Центр компетенций открылся в Перми в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. Куратором нацпроекта выступает министр финансов Антон Силуанов, руководителем проекта - министр экономического развития Максим Орешкин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Власти Кубани сообщили, что региону нужно построить 249 детсадов для ликвидации очередей
Проблема с нехваткой мест в школах и детсадах в регионе возникла из-за резкого прироста населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС