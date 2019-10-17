В Перми открылся центр компетенций Mitsubishi Electric

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Центр компетенций Mitsubishi Electric открылся в Перми для сотрудников предприятий в области машиностроения на базе Центра повышения квалификации (ЦПК) "Становление". Соглашение о сотрудничестве компании подписали в четверг на Пермском инженерно-промышленном форуме.

"В прошлом году у нас была встреча на выставке в Москве, где были намечены ключевые моменты. Мы определили программы, учебные пособия и наметили план дальнейших действий. Сегодня мы подписываем уже более подробное соглашение о сотрудничестве. Компания Mitsubishi привезла нам станок с ЧПУ (числовое программное управление, позволяет автоматизировать производство), робота с ЧПУ. Они готовы обучать наших инженеров", - сказала ТАСС гендиректор ЦПК Вера Селянинова.

Пресс-служба Mitsubishi Electric сообщила, что с ноября в ЦПК появится курс по программированию и работе на промышленных станках ЧПУ компании. С 2020 планируется запустить ряд программ по обслуживанию и сервису станков и программированию роботов. Это позволит повысить квалификацию сотрудников промышленных предприятий.

Гендиректор Mitsubishi Electric в России Хироюки Онода сказал ТАСС, что в "Становлении" будут представлены учебные программы в области автоматизации тяжелого машиностроения. "Именно это направление автоматизации промышленности самое акутальное для региона", - отметил он.

ЦПК "Становление" - это учебный центр, который уже семь лет занимается подготовкой и переподготовкой квалифицированных кадров для промышленных предприятий РФ и стран СНГ в Перми. За это время обучение в нем прошли более 3 тыс. человек - специалисты более 470 предприятий из 52 регионов России, а также из Казахстана и Украины.

Центр компетенций открылся в Перми в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. Куратором нацпроекта выступает министр финансов Антон Силуанов, руководителем проекта - министр экономического развития Максим Орешкин.